RU   UA  

воскресенье, 21 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.80
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

21 апреля

04:42
Красавица и "Гиацинт": в сети показали фото и видео бывшей учительницы, служащей в ВСУ
02:36
На Донбассе ликвидировали молодую "ополченочку" из Харькова: опубликованы фото
01:27
На Закарпатье ребенок отравился кокаином и алкоголем: как это произошло
01:10
Беринчик - Аракава: полное видео боя
01:05
Беринчик уверенно защитил чемпионский титул
01:03
Иск о снятии Зеленского с выборов: суд вынес решение
00:23
В Донецке засветился скандальный рэпер, который был фотографом "Моторолы": фото

20 апреля

23:55
Билеты на дебаты: в суде истец обвиняет Зеленского в скрытой агитации
23:33
Чтобы общество понервничало: представитель Зеленского дал оценку иску
23:00
Суд по снятию Зеленского с выборов: стала известна суть претензий
22:38
В Киеве авто опрокинулось на повороте: опубликовано видео ДТП
21:41
В Киеве проходит суд по снятию Зеленского с выборов: видеотрансляция
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Красавица и "Гиацинт": в сети показали фото и видео бывшей учительницы, служащей в ВСУ

воскресенье, 21 апреля 2019, 04:42
переглянути новину українською
Фото: соцсети

Украинка Любовь Плаксюк указку, мел и проверку школьных тетрадей поменяла на профессию военнослужащей.

О ней рассказали соцсети.

"Люба и "Гиацинты". 26 артиллерийская бригада. Военнослужащий бригады оперативного командования "Север" младший сержант Любовь Плаксюк за четыре дня (!) овладела самоходную артиллерийскую установку 2C5, или проще "Гиацинт", и впервые исполнила роль наводчика. Украинки - лучшие!" – говорится в подписи к фото военнослужащей с самоходной артиллерийской установкой.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинки из ВСУ запустили в сети красивый флешмоб, "каблуки VS берцы", публикуя свои фото в форме и из гражданской жизни.

Также в сети показали фото молодой украинки, служащей в ВСУ.

Кроме того, украинские женщины-воины вызвали фурор в штаб-квартире НАТО.

Фотовзгляд

Все галереи
Яркие фото с дебатов на НСК "Олимпийский"

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нация леди и джентльменов или почему нам так важно сохранить культуру

Наступают грозы: какой погоды ждать на Вербное воскресенье и страстную неделю

Почему Украина позволяет иностранцам бить ее матерей и воровать ее детей

Захват Киева - это стратегически очень выгодная цель для Путина, - генерал

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: