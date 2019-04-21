Красавица и "Гиацинт": в сети показали фото и видео бывшей учительницы, служащей в ВСУ

Украинка Любовь Плаксюк указку, мел и проверку школьных тетрадей поменяла на профессию военнослужащей.

О ней рассказали соцсети.

"Люба и "Гиацинты". 26 артиллерийская бригада. Военнослужащий бригады оперативного командования "Север" младший сержант Любовь Плаксюк за четыре дня (!) овладела самоходную артиллерийскую установку 2C5, или проще "Гиацинт", и впервые исполнила роль наводчика. Украинки - лучшие!" – говорится в подписи к фото военнослужащей с самоходной артиллерийской установкой.

Как сообщал "Апостроф", ранее украинки из ВСУ запустили в сети красивый флешмоб, "каблуки VS берцы", публикуя свои фото в форме и из гражданской жизни.

Также в сети показали фото молодой украинки, служащей в ВСУ.

Кроме того, украинские женщины-воины вызвали фурор в штаб-квартире НАТО.