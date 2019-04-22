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Боевики ЛНР передали Украине 60 человек: фото

понедельник, 22 апреля 2019, 14:07
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На Донбассе благодаря переговорам с оккупантами украинской стороне передали 60 граждан Украины.

Об этом сообщает украинский политик Людмила Денисова на своей странице в Facebook.

"Сейчас в городке Счастье благодаря проведенным переговорам нам передали 60 граждан Украины, которые находились в пенитенциарных учреждениях Луганской области и на момент оккупации Донбасса были задержаны или отбывали наказание за совершенные преступления", - написала она.

Также Денисова уточнила, что за период с декабря 2018 года по апрель 2019 года удалось переместить из оккупированной части Луганской области 195 граждан Украины. Из них уже 34 человека освобождены.

"Я готова забрать всех граждан Украины, желающих переместиться на контролируемую правительством Украины территорию для продолжения отбывания наказания", - подчеркнула политик.

Как сообщал "Апостроф", военная контрразведка Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачила и задержала украинского военного-предателя, воевавшего на стороне боевиков так называемой Донецкой народной республики ("ДНР").

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