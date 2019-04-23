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Ждем подрыва: в сети обсуждают возвращение Савченко в Раду после СИЗО

вторник, 23 апреля 2019, 12:21
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Во вторник, 23 апреля, народный депутат Надежда Савченко, подозреваемая в организации теракта, пришла в Верховную Раду.

Об этом сообщает Общественное движение "Честно" в Тwitter.

Она отказалась отвечать на вопросы журналистов, отметив, что "обязательно будет брифинг где-то примерно в 10:00".

Журналисты попытались добиться ответа от Савченко и получить комментарии. Один из операторов подскочил прямо под ноги нардепу, поэтому она чуть не сбила его.

"Я хочу очень вас уберечь. Я не хочу, чтобы вы сейчас травмировались. Я с уважением отношусь к людям, к вашей работе. Так же надеюсь, что вы будете относиться с уважением ко мне, несмотря на то, что я народный депутат и любви к народным депутатам мало. Но, пожалуйста, не травмируйте себя сейчас, не убейтесь. Всех с праздниками!", - сказала Савченко и ушла.

"Честно" отмечает, что Савченко также заявила, что будет участвовать в парламентских выборах.

По данным ресурса LB.ua, Савченко заявила, что будет поддерживать Владимира Зеленского.

"Я не буду в оппозиции к новому президенту. Мне хватило почитать его предвыборную программу, там есть многие пункты, о которых я говорила еще три года назад... В этом я буду поддерживать Зеленского", - заявила она.

Савченко отметила, что "остается в политике", где будет не одна, а вместе с коллегами ее команды на основе общественно-политического движения "Надежды Савченко".

Напомним, нардеп Надежда Савченко провела в СИЗО 13 месяцев.

В то же время пользователи сети активно обсуждают возвращение Савченко.

Как сообщал "Апостроф", священнослужитель отец Феофан рассказал, что политик Надежда Савченко до ареста ездила с бывшим главарем ДНР Александром Захарченко на передовую на Донбассе, однако не увидела там боевиков.

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