В Украине заговорили о введении еще одного госпраздника

23 апреля на сайте президента Украины была зарегистрирована петиция, которой предлагается ввести в стране еще один государственный праздник - День работника Государственной уголовно-исполнительной службы.

Автором петиции №22 / 052152-эп является Мелюхов Владимир Анатольевич .

В описании он указал, что 22 апреля 1998 года был создан отдельный орган, который выполняет государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний – Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний.

По состоянию на начало 2019 года в ведомстве работает около 28 000 сотрудников.

"Считаю, что своей тяжелой ежедневной работой они заслужили на то, чтобы, наконец, у них появился свой профессиональный праздник. Ведь 21 год они празднуют свой профессиональный праздник неофициально", - добавил автор петиции.

По состоянию на 13:00 24 апреля за петицию уже проголосовали 1122 человека из 25 000 необходимых.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 24 апреля отмечают сразу несколько интересных праздников.