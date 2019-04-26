RU   UA   EN  

пятница, 26 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

26 апреля

18:31
Грозы и шквалы: украинцев предупредили об опасности
18:28
В СМИ рассказали об инициативах мэра Кличко по ремонту мостов в Киеве
18:25
Итальянский футболист стал автором уникального рекорда
18:24
Россия сделала резонансное заявление об отказе Украины защищаться в ВТО
18:13
Мощный взрыв на шахте на Донбассе: жуткие подробности о погибших и новые фото с места ЧП
18:00
Подозреваемый в госизмене депутат пытается присоединиться к команде Зеленского - СМИ
17:52
Тоттенхэм Хотспур - Аякс: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
17:44
В России пылает известный военный завод: фото и видео масштабного пожара
17:37
Василий Веселый помог студии анимации "Ridni" приобрести необходимое оборудование
17:19
Эксперт развеял мифы вокруг покупки ДТЭК акций двух облэнерго
17:18
Мы не имеем права скрывать правду: Зеленский сделал эмоциональное заявление
17:15
Взялся за инопланетян: в сети высмеяли заявление главного "космонавта" Путина о штрафах
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Мы не имеем права скрывать правду: Зеленский сделал эмоциональное заявление

пятница, 26 апреля 2019, 17:18
переглянути новину українською

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский сделал эмоциональное заявление по случаю 33-й годовщины со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Его он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Трагедия на Чернобыльской АЭС научила нас, украинцев, нескольких вещей. Первое. Государство всегда должна откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была. Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду. Мы не имеем права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем. Вечная память погибшим. Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидаторов", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как выглядит Чернобыль в 2019 году.

Фотовзгляд

Все галереи
Первая реакция со штаба Владимира Зеленского

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Перемирие с запахом пороха: к чему приведет коварный указ Путина по Донбассу

Кто стоит за лотерейным рынком в Украине. Часть 1

Ждут пенсий и новых кураторов: как на оккупиро­ванном Донбассе встретили победу Зеленского

Сюрприз на Пасху: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: