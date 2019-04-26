Мы не имеем права скрывать правду: Зеленский сделал эмоциональное заявление

Победитель президентских выборов Владимир Зеленский сделал эмоциональное заявление по случаю 33-й годовщины со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Его он опубликовал на своей странице в Facebook.

"Трагедия на Чернобыльской АЭС научила нас, украинцев, нескольких вещей. Первое. Государство всегда должна откровенно говорить с людьми. Недопустимо скрывать от граждан правду, какой бы горькой она ни была. Второе. Сплотившись и объединившись, люди способны обуздать и остановить любую беду. Мы не имеем права забывать эти уроки, чтобы не допустить подобного в будущем. Вечная память погибшим. Склоняю голову перед подвигом героев-ликвидаторов", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, как выглядит Чернобыль в 2019 году.