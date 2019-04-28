Где в Киеве пожарить шашлыки на майские: адреса лучших мест

На Пасху и майские праздники украинцы получили пять выходных, которые традиционно принято проводить на природе, в кругу семьи или друзей.
Не обойтись в эти дни и без традиционного шашлыка, который можно пожарить в черте Киева.
Интересно, что в столице запрещено самовольно ставить мангалы и разводить костер в непредназначенных для этого местах. За это вы можете быть наказаны штрафом от 340 до 1360 гривень.
Места для шашлыков в Киеве
Пуща-Водица
Адрес: ул. Максименко, 19
Голосеевский парк
Адрес: Генерала Родимцева, 6а
Виноградарь
Адрес: Подольский район, ул. Гонгадзе и ул. Косенко
Парк "Муромец"
Адрес: просп. Ватутина с правой стороны перед Московским мостом
Зона отдыха "Нивки"
Адрес: Житомирское шоссе
Зона отдыха "Березка"
Адрес: улица Братиславская
Зона отдыха на ВДНХ
Адрес: ул. Академика Глушкова, 1
Парк Партизанской славы
Адрес: улица Славгородская, 31
Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Пасхой, пожелав, чтобы в Украине наконец наступила Великая доба.