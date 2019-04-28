Где в Киеве пожарить шашлыки на майские: адреса лучших мест

На Пасху и майские праздники украинцы получили пять выходных, которые традиционно принято проводить на природе, в кругу семьи или друзей.

Не обойтись в эти дни и без традиционного шашлыка, который можно пожарить в черте Киева.

Интересно, что в столице запрещено самовольно ставить мангалы и разводить костер в непредназначенных для этого местах. За это вы можете быть наказаны штрафом от 340 до 1360 гривень.

Места для шашлыков в Киеве

Пуща-Водица

Адрес: ул. Максименко, 19

Голосеевский парк

Адрес: Генерала Родимцева, 6а

Виноградарь



Адрес: Подольский район, ул. Гонгадзе и ул. Косенко

Парк "Муромец"



Адрес: просп. Ватутина с правой стороны перед Московским мостом

Зона отдыха "Нивки"



Адрес: Житомирское шоссе

Зона отдыха "Березка"



Адрес: улица Братиславская

Зона отдыха на ВДНХ



Адрес: ул. Академика Глушкова, 1

Парк Партизанской славы



Адрес: улица Славгородская, 31

Ранее "Апостроф" сообщал, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко поздравила украинцев с Пасхой, пожелав, чтобы в Украине наконец наступила Великая доба.