Мор и пустота: появились печальные фото пляжей в Крыму

В сети показали грустные фото пустующих пляжей в аннексированном Россией Крыму.

Соответствующие фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.

"Пляж Гуровские Камни, аннексированый Каспаржакией у жителей Гурзуфа. Вход там запрещен людям. Пробираются на тихаря. Вот такое уродство теперь и еще "коттеджи для спонсоров лагеря" - не знаю, кто это", - говорится в подписи к снимкам.

Помимо этого, появились фото мора рыбы на крымских пляжах.

Как сообщал "Апостроф", директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что в ближайшие годы возвращения аннексированного Россией Крыма в состав Украины ждать не приходится.

Также стало известно, что в Крыму скучают по прошлому и Украине, публикуя яркие фото.