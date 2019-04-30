Мор и пустота: появились печальные фото пляжей в Крыму

В сети показали грустные фото пустующих пляжей в аннексированном Россией Крыму.
Соответствующие фото опубликовал блогер RoksolanaToday&Крым25% в Twitter.
"Пляж Гуровские Камни, аннексированый Каспаржакией у жителей Гурзуфа. Вход там запрещен людям. Пробираются на тихаря. Вот такое уродство теперь и еще "коттеджи для спонсоров лагеря" - не знаю, кто это", - говорится в подписи к снимкам.
Помимо этого, появились фото мора рыбы на крымских пляжах.
Как сообщал "Апостроф", директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский заявил, что в ближайшие годы возвращения аннексированного Россией Крыма в состав Украины ждать не приходится.
Также стало известно, что в Крыму скучают по прошлому и Украине, публикуя яркие фото.