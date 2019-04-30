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Смена оператора с сохранением номера в Украине: какие могут возникнуть проблемы

вторник, 30 апреля 2019, 16:22
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В мае в Украине будет доступна услуга смены оператора с сохранением номера телефона, но стало известно какие при этом могут возникнуть трудности.

Об этом сообщает "Апостроф".

На перенос номера операторам дают 3 рабочих дня с момента регистрации соответствующего заявления. Однако в услуге абоненту могут и отказать. Причины этого одинаковы для всех операторов: номер не зарегистрирован, номер зарегистрирован на другое лицо, в заявлении о переносе представлены неполные или недостоверные данные, предоставление услуг было прекращено по причинам, предусмотренным законодательством (мошенничество и другое).

Также в портации может отказать система, если после последнего переноса номера не прошло 30 календарных дней. Кроме этого, еще одна причина - если абонент подал заявки сразу нескольким операторам.

Если в переносе номера отказано из-за того, что после последней портации не прошло 30 дней, нужно просто подождать. Ну, а если человек подал заявку нескольким операторам, придется, все-таки, определиться с каким-то одним.

Отметим, что в случае сохранения номера при смене оператора, у тех, кто будет на него звонить, могут возникнуть непредвиденные расходы - ведь звонок может по ошибке восприниматься как внутрисетевой, а потому бесплатный. Но на этот случай предусмотрено специальное голосовое сообщение непосредственно перед соединением с абонентом.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "В Украине заработают революционные изменения в мобильной связи: что это значит".

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