В России озвучили паспортный план Суркова по Донбассу

В МИД России заявили, что согласно соцопросу, 86% жителей так называемых ДНР и ЛНР хотят получить паспорта РФ.

Об этом сообщают росСМИ.

"Проводился социологический опрос в республиках. 86% населения изъявили желание получить российское гражданство", - сказал представитель ГУ МВД России по вопросам миграции Кирилл Адзинов.

Отмечают, что прием заявлений для получения российского паспорта будет осуществляться и рассматриваться на территории Ростовской области (Россия).

В сети подчеркнули, что это план помощника президента РФ Владислава Суркова. Он дал задание обеспечить 86% населения Донбасса паспортами РФ.

Как сообщал "Апостроф", замминистр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак заявил, что Министерству иностранных дел Украины стоит сообщить гражданам Российской Федерации об опасности пребывания на территории оккупированных районов Донбасса.