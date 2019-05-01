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​Под Мариуполем вооруженная компания на глазах у детей избила семью: фото

среда, 01 мая 2019, 11:32
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28 апреля шестеро человек с оружием напали на семью отдыхающих с детьми в пос. Юрьевка Донецкой области за то, что те попросили не гонять на большой скорости по поселку.

Об этом пишет местный сайт 0629.

"Мы вышли со двора с детьми и направились к морю, когда мимо нас на огромной скорости пронеслись два автомобиля – черная мазда с номерными знаками АН 0682 КН и BMW АН 0101. Потом они резко развернулись в конце улицы и снова рванули. Это тихая поселковая улица, здесь гуляют дети. Я махнул им, чтобы они притормозили и не гнали на такой скорости. Но тут из машины вышли несколько человек и начали меня избивать ногами. Они кричали: "Кто ты такой, чтобы останавливать нашу машину!". Повалили меня на землю на глазах у детей. Моя жена начала кричать. Тогда один из нападавших щелкнул затвором на пистолете, направил на нее оружие и сказал, что застрелит, если она не замолчит", - рассказал один из пострадавших Андрей.

В это время из двора выскочили двое родственников Андрея. И тогда нападавшие переключились на них. Александру Х. они нанесли несколько ударов по голове, и тот потерял сознание. Мужчину никак не удавалось привести в чувства, и все решили, что он умер. Увидев это, нападавшие заскочили в свои машины и уехали.

Работники скорой помощи, которые прибыли на место происшествия, зафиксировали черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей головы и травму нижней челюсти. Ребенку, который стал свидетелем этой сцены, пришлось колоть успокоительные, у девочки случалась истерика.

Пострадавшие вызвали полицию.

По данному факту открыто уголовное производство по статье 125 УК Украины – нанесение легких телесных повреждений. Что касается применения оружия и угрозы жизни, то здесь пока пострадавшим на слово не верят. "Мы проверяем обстоятельства, связанные с предметом, похожим на пистолет", - уточнили в полиции.

29 апреля нападавшие приезжали к пострадавшим и требовали забрать заявление из полиции. "Вы что, не знаете, кто мы? Вы нам не ровня. Вы ничего не докажете. Зато у нас есть ваши телефоны, и где вы живете, мы знаем. Мариуполь – маленький город", - заявили они с угрозой.

По словам Натальи Л., чей брат пострадал от нападения, один из автомобилей зарегистрирован на имя Николая Ариха.

Людей, сидевших в BMW, связывают с семьей Згар (Сгар), хорошо известной в Мариуполе и имеющей очень специфическую репутацию. Кто на самом деле находился в машинах, пока не известно. В полиции не раскрывают эту информацию.

Видео, которое могло бы помочь с ответом на этот вопрос, к сожалению, утеряно. Нападавшие отобрали у местного жителя, который снял на видео всю сцену нападения, мобильный телефон и стерли всю информацию, кроме одного фото.

Как сообщал "Апостроф", во Львовской области трое преступников до смерти побили своего знакомого из-за денежного долга.

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