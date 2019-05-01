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Пользователи Instagram в Украине и мире сообщают о проблемах: что известно

среда, 01 мая 2019, 22:53
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Пользователи Instagram по всему миру сообщают о сбоях в работе сервиса.

Об этом они сообщают в соцсетях.

Как уточняется, на странице сервиса Downdetector, который отслеживает работу популярных интернет-ресурсов, сбой произошел после 9 часов вечера.

В частности, Instagram в Украине работает с перерывами в Киеве, Днепре, Полтаве, Харькове, Львове, Херсоне, Луганске и Виннице. Помимо этого, с неполадками в работе соцсети столкнулись пользователи в США, Великобритании, Португалии, Испании, Италии, Хорватии и некоторых других стран.

Уточняется, что более чем у половины пользователей (53%) возникли проблемы с лентой новостей, у 32% сбой связан с авторизацией. Еще 14% заметили неполадки в работе с сайта Instagram.

Как сообщал "Апостроф", ранее о сбое в Instagram сообщалось в октябре 2018 года.

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