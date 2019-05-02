Россия испытала "джихадомобили", которые проедут на параде 9 мая: фото боевой машины

Вооруженные силы Российской Федерации провели испытания легкого пикапа с пулеметным вооружением "Лада 4×4", который 9 мая примет участие в параде, посвященному Дню победы в Москве.

По данным российской прессы, такие автомобили переданы подразделениям российских аэромобильных войск (ВДВ).

"ВДВ впервые применили пикап "Лада 4×4" с 12,7-миллиметровым крупнокалиберным пулеметом 6П50 "Корд" в ходе учений "Восток-2018", и этот опыт оказался положительным. Десантники, оснащенные этими машинами, оперативно выполнили боевые задачи. Сейчас ВДВ применяют эту машину в ходе тактических учений", - сообщил источник.

В России отмечают, что на автомобиль могут в будущем рассмотреть установку противотанкового ракетного комплекса "Корнет" или 30-миллиметрового станкового гранатомета АГС-30.

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