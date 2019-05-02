В сети напомнили мощную карикатуру на события 2 мая в Одессе

В сети показали яркую карикатуру в день освобождения Одессы.

Об этом сообщают в группе My Kyiv в социальной сети Twitter.

"Поздравляю одесситов с очередной годовщиной победы над российско-фашистскими захватчиками. 2 мая - день освобождения Одессы", - написали в интернете и опубликовали мощную карикатуру.

Как сообщал "Апостроф", завершить расследование трагедии 2 мая 2014 года в Одессе практически невозможно, поскольку основной массив вещественных доказательств с мест событий исчез почти сразу после столкновений – улики были убраны коммунальными службами.

Напомним, в Одессе, во дворе Дома профсоюзов, где 2 мая 2014 году вследствие пожара погибли 48 человек и пострадали более 200, преимущественно участников местного "Антимайдана", построили шашлычную.