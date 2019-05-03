Продать Донецк и Луганск: в сети скандал вокруг врача, требовавшего взятку с ветерана АТО

В сети разгорелся спор из-за врача-коррупционера, который требовал взятку с военнослужащего за справку об инвалидности.

Об этом рассказал известный волонтер Маси Найем на странице в Facebook.

Он отметил, что служил вместе с военным в одной бригаде на Донбассе, поэтому доверяет его словам.

"Петр Олексюк получил ранение, остался без пятки и вынужден все время передвигаться на костылях. Есть Чернявский Виктор Анатольевич. Он когда-то был председателем Центральной медико-социальной экспертной комиссии №1 Киевского городского центра медико-социальной экспертизы. Если коротко, то он вместе с другим лицом (Наумовым В.Л.) требовали неправомерную выгоду в размере 1500 долларов США у отца Петра. За присвоение его сыну группы инвалидности", - отметил волонтер.

Однако, по словам Маси Найема, добиться увольнения врача и привлечения его к ответственности пока не удалось – на его защиту стало руководство больницы, которое уведомило волонтеров о том, что у коррупционера инвалидность, пожилая мать и двое детей и при этом он один из семьи в состоянии работать.

"Получили немного странный ответ. Во-первых (и это хорошо), такое лицо уже не работает в комиссии. Во-вторых, коллектив этого учреждения и главный врач главный эксперт Р.А. Павловский считают мониторинг трудоустройства Чернявского В.А. нецелесообразным, а желание отстранения от должности - антигуманным. Поскольку это лицо имеет инвалидность, двух детей, ухаживает за матерью и является единственным работающим в семье", - сообщил он.

Пользователи, в том числе известные блогеры и юристы, в комментариях к посту поставили под сомнение "гуманизм" руководства клиники и призвали разбираться с коррупционером в судебном порядке.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве правоохранители задержали посредника с взяткой, которую он якобы нес генпрокурору Юрию Луценко и Главному военному прокурору Анатолию Матиосу.