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​Проводное воскресенье 2019: традиции, обряды и что нужно делать

воскресенье, 05 мая 2019, 08:56
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В след за Воскресеньем Господнем (Пасхой) наступает Проводная неделя. Ее началом является Проводное воскресенье (Проводы, Гробки, Могилы, Радоница) – день, когда поминают души умерших.

"Апостроф" собрал информацию о традициях в этот день.

Проводное воскресенье в 2019 году приходится на 5 мая. В этот день все, у кого умер кто-то из родственников или друзей, идут на службу в церковь, а также на кладбище.

В Проводное воскресенье православная церковь не советует плакать и переживать по поводу смерти близких, а призывает радоваться тому, что они, так же как Иисус Христос, смогли победить смерть.

Существует верование, что после Пасхи Господь отпускает души умерших на землю к родным людям. Именно в Проводное воскресенье души собираются на кладбище, а родственники после церковной службы приходят, чтобы провести их обратно.

Специально для Поминального воскресенья хозяйки выпекали куличи, или пироги, красили яйца и варили кутью. Согласно традициям разных регионов, подготовленную для этого дня пищу, ели или после службы в церкви, разделяли между собой на кладбище, или оставляли на могиле.

В течение Проводной недели надо искренне молиться за умерших, чтобы их земное путешествие было удачным. Для того, чтобы они могли найти дорогу назад, в доме зажигают свечу. Для того, чтобы покойник не был голодным и жаждущим на том свете, на подоконник ставят стакан воды, а на столе оставляют освященные пасхальные яйца и паску.

Как сообщал "Апостроф", в воскресенье, 28 апреля, в Украине отмечали праздник Пасхи, являющийся одним из главных христианских праздников.

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