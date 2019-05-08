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Во Львове простились с погибшим на Донбассе морпехом: фото

среда, 08 мая 2019, 22:42
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В среду, 8 мая, во Львове попрощались с украинским морпехом Иваном Сакалем, который умер после пяти суток борьбы за его жизнь медиками Днепра.

Об этом сообщает пресс-служба Львовской ОГА, публикуя фото прощания с молодым бойцом.

Спасти ему жизнь медики реанимационного отделения областной больницы Днепра пытались 5 дней. Все это время он находился в коме.

Напомним, военный был тяжело ранен 1 мая во время обстрела боевиками позиций ВСУ возле поселка Новотроицкое. Известно, что пуля вошла бойцу в челюсть и по смещенной траектории вышла у лопатки. При этом она повредила жизненно необходимые органы, в частности, сосуды.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилось фото Ивана Сакаля, за жизнь которого врачи боролись пять суток.

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