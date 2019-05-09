RU   UA   EN  

четверг, 9 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.25
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

9 мая

01:33
Украинец погиб на популярном курорте на Карибах: фото и подробности трагедии
00:27
До Украины добрался фейк-страшилка о смерти ребенка от газировки: следы ведут в Россию
00:15
Аякс - Тоттенхэм Хотспур: видео голов

8 мая

23:55
"Тоттенхэм" в фантастическом матче вышел в финал Лиги чемпионов
23:50
Слишком несправедливо: в сети вспомнили трагически погибшего украинского ведущего
23:30
Опубликованы первые фото бюджетного iPhone от Apple
23:24
Бежавшая в Россию чиновница ДНР внезапно вернулась в Украину
22:42
Во Львове простились с погибшим на Донбассе морпехом: фото
22:22
Лучшие поздравления с 9 мая: открытки, стихи, видео
22:22
В США объяснили, зачем Путин устроил Зеленскому "сюрприз" с паспортами
21:56
В Киеве огромная колонна людей почтила память погибших на Донбассе: фото и видео
21:35
Где смотреть онлайн Валенсия - Арсенал: расписание трансляций
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

До Украины добрался фейк-страшилка о смерти ребенка от газировки: следы ведут в Россию

четверг, 09 мая 2019, 00:27
переглянути новину українською

Весной 2019 года среди украинских пользователей соцсетей получила популярность история о погибшем вследствие употребления газированной воды ребенке, которая оказалась фейком.

Об этом сообщает издание "КП в Украине".

Издание цитирует ставшее вирусным сообщение, которое распространяют пользователи.

Отмечается, что в "группу риска" были включены не только газированные напитки с высоким содержанием сахара, но и энергетики.

"В реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил "Тархун" (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось! Говорите с детьми, объясняйте. Там сейчас с пятницы лежит девочка под капельницами - пила ситро (стекло, марку не помнит). Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там половина отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте и предупреждайте!", - говорится в сообщении.

Сразу же после указанного сообщения перечисляется список из 15 продуктов (сладкие напитки, шоколадные батончики и прочее), которые якобы также угрожают здоровью детей.

В последнем распространяемом сообщении говорится о "вреде" конкретного продукта, выявленном российской академией медицинских наук.

"В российских СМИ опубликовали информацию о том, что Российская академия медицинских наук (РАМН) обнаружила в детских йогуртах "Растишка" этиленгликоль - один из самых опасных канцерогенов, вызывающих рак печени и желудка… Продукт угнетающе действуют на функцию пищеварения, а также на нервную систему", - говорится во вбросе.

В издании отмечают, что вероятнее всего за фейком относительно отравлений стоит "грязная" конкуренция на рынке пищевых продуктов в России. Относительно жертв отравлений – данных ни в одном из указанных случаев подтвердить не удалось.

Подробнее относительно влияния фейков на восприятие читайте в блоге писателя Любко Дереша для "Апострофа": "Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии".

Фотовзгляд

Все галереи
Митинг под Украинским домом по случаю Дня труда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

"Бессмертный полк" в Украине: каких провокаций ждать 9 мая

Без бумажки ты… никак: как жители Донбасса гражданство меняют

Смена руководителя военной операции на Донбассе: зачем это нужно

Неласковый май: синоптики рассказали о погоде на неделю

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: