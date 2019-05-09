До Украины добрался фейк-страшилка о смерти ребенка от газировки: следы ведут в Россию

Весной 2019 года среди украинских пользователей соцсетей получила популярность история о погибшем вследствие употребления газированной воды ребенке, которая оказалась фейком.

Об этом сообщает издание "КП в Украине".

Издание цитирует ставшее вирусным сообщение, которое распространяют пользователи.

Отмечается, что в "группу риска" были включены не только газированные напитки с высоким содержанием сахара, но и энергетики.

"В реанимации в инфекционке умер мальчик. На выходных он выпил "Тархун" (в стекле). Поднялся билирубин, интоксикация, 2 дня комы, спасти не удалось! Говорите с детьми, объясняйте. Там сейчас с пятницы лежит девочка под капельницами - пила ситро (стекло, марку не помнит). Обошлись без реанимации. Как сказала врач, там половина отделения с теми же результатами после энергетиков. Распространяйте и предупреждайте!", - говорится в сообщении.

Сразу же после указанного сообщения перечисляется список из 15 продуктов (сладкие напитки, шоколадные батончики и прочее), которые якобы также угрожают здоровью детей.

В последнем распространяемом сообщении говорится о "вреде" конкретного продукта, выявленном российской академией медицинских наук.

"В российских СМИ опубликовали информацию о том, что Российская академия медицинских наук (РАМН) обнаружила в детских йогуртах "Растишка" этиленгликоль - один из самых опасных канцерогенов, вызывающих рак печени и желудка… Продукт угнетающе действуют на функцию пищеварения, а также на нервную систему", - говорится во вбросе.

В издании отмечают, что вероятнее всего за фейком относительно отравлений стоит "грязная" конкуренция на рынке пищевых продуктов в России. Относительно жертв отравлений – данных ни в одном из указанных случаев подтвердить не удалось.

Подробнее относительно влияния фейков на восприятие читайте в блоге писателя Любко Дереша для "Апострофа": "Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии".