Упрощение, скандализация и фейки: как избежать агрессии

В очередном выпуске еженедельной рубрики на "Апострофе", писатель Любко Дереш рассуждает о главных движущих силах, которые расшатывают основы терпимости в мире глобальных социальных сетей.

Вызовы, связанные со снижением уровня насилия в обществе, сегодня связаны не только со специфическими проблемами определенных социальных групп. Глобальные вызовы толерантности - это вызовы системные. Прежде всего, это вызовы для коммуникации.

Агрессия на сегодняшний день - это, в первую очередь, агрессия коммуникативная. Благодаря современным технологиям коммуникации, несовпадение основных мировоззренческих позиций между людьми и общинами легко становится критическим. Оно приобретает системный характер, каждый раз по-новому выстраивая линии напряжения между людьми и сообществами, которые еще вчера вполне нормально находили между собой общий язык. Достаточно лишь маленьких несоответствий во вводных переменных между участниками группового общения - и в социальной сети прокатывается волна агрессии.

Впрочем, агрессия сама по себе - не является отрицательным явлением. Агрессия - это форма отстаивания личных границ человека или общины. Однако системная, непрерывная агрессия, которая подпитывается постоянными вбросами извне - это крайне опасное и утомительное состояние для сетей и для общества.

Митико Какутани, американский литературный критик, в своем эссе "Смерть правды", вслед за Ханной Арендт отмечает, что усталые, замученные цинизмом и страхом люди, которые перестали отличать правду от вымысла, сильнее всего подвержены тоталитарному режиму. Говорить, что мы живем в эпоху цифрового сетевого тоталитаризма, несколько преждевременно, однако усталость, страх и цинизм, которыми сегодня охотно питается фейсбук-сообщество, а также потеря ориентиров между правдой и обманом, - явные предвестники того, что коммуникативная атмосфера в соцсетях скоро может разразиться бурей.

Благодаря каким факторам соцсети становятся сегодня потенциальным источником тоталитаризма? Системные вбросы агрессии опираются на три феномена современности: фейковые новости, скандализация и упрощения в журналистике.

С фейками, запрос на который создают политические и бизнес игроки разного уровня, все ясно. А вот скандализация новостей вызвана спецификой алгоритмов, по которым ранжируется информация в Facebook и в поисковике Google: в топы поиска попадают не релевантные, а наиболее популоярные запросы. Так, например, информация расистского или антисемитского характера может появляться как подсказка в продолжение фразы "евреи это..." / "женщины это..." в поисковой строке Google: "евреи это зло", "женщины это зло "и т.д., только потому, что есть определенная популярность таких запросов, а не потому, что они истинны. Люди куда охотнее репостят и лайкают скандальные заголовки вроде "Улицы завалены трупами", чем объяснения, что это - всего лишь история об отравлении бездомной собаки где-то в Виннице. Поэтому, побеждают те новости, которые представлены более остро, ярко или сенсационно.

Не отставать от редакторов онлайн-изданий, которые выбирают подобные заголовки, пытаются и журналисты, которые вместо "высокого стиля" статей и сообщений постепенно вводят в обиход упрощенную лексику, синтаксис и аналитику а-ля "Фейсбук конспайреси", а в эфире выбирают наиболее неприхотливые и непосредственные интонации кухонной беседы.

Упрощение, скандализация и фейки - три вещи, которые смещают общий общественный дискурс от рационального к эмоциональному, а значит, создают предпосылки для разгона страха, гнева и возмущения, для которых правда, вымысел, логическая связность и нюансы уже не имеют никакого значения.

Постоянный "подогрев" эмоций делает аудиторию равнодушной, а значит, и более благосклонной к радикальным, бескомпромиссным решениям, принятым под влиянием эмоционального куража. Так возможна ли толерантность в обществе, где всем руководит кураж?

Упрощение, скандализация, фейки - системный вызов всем социальным сетям, которые мы создали. Пока государства и корпорации ищут новые модели для "этизации" работы социальных сетей, гражданское общество имеет шанс проявить собственную инициативу, формируя негласную "культуру уважения". На каких началах она будет создаваться? Кто и как ее будет воплощать? "Культура уважения" сегодня - это положительный проект для соцсетей. Он может быть инициирован где угодно в глобальном мире - в том числе, и в Украине. Каждый желающий может принять участие в разработке концепции сетевой культуры уважения, например, присоединившись к работе посланцев толерантности ПРООН. Кто и где будет это воплощать - не так важно. Важно успеть сделать это, пока эмоциональное опустошение и сетевой цинизм не пересилили нас.