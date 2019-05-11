Лежали на дне более 100 лет: появились фото и видео уникальной находки у побережья Крыма

У побережья оккупированного Крыма подняли на поверхность артефакты с затонувшего более 100 лет назад парохода "Генерал Коцебу".

В частности, на поверхность подняли фрагменты более 10 картин. По информации ТАСС, они могут быть работами Ивана Айвазовского.

Сейчас же работы на месте приостановлены, так как есть вероятность утраты артефактов при подъеме,.

"Нужно провести масштабную операцию, вытащить картины из-под двухметрового слоя ила, извлечь из трюма, тогда полностью откроется стена, на которой видны фрагменты картин", - сказал руководитель операции.

"Генерал Коцебу" обнаружили в 2015 году. 16 апреля 1895 года пароход столкнулся с транспортом Черноморского флота "Пендераклия" и затонул.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Украину из Германии вернули грамоту Петра Первого, украшенную золотом, серебром и печатью, которая свидетельствует о стремлении украинского народа еще в 18 веке отделиться от Московского патриархата.