RU   UA   EN  

суббота, 11 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

11 мая

07:22
​В Польше осквернили памятник украинцам, "украсив" его оскорблениями: фото
06:58
Все люди вымерли: известный журналист показал мрачное видео вокзала в Луганске
06:35
Сценарий украинского фильма выиграл международный конкурс в США
06:32
Украинцев ждет солнечная "передышка": прогноз на выходные
06:30
Гороскоп на 11 мая: противоречия у Тельцов и неожиданности у Водолеев
05:33
Враг - совсем рядом: появились мощные фото украинских бойцов на передовой
04:42
Запахло спиртом: российский космонавт рассказал о странном инциденте на МКС
03:36
В Донецке на фото засветился таинственный главарь боевиков ДНР
02:27
Не за это деды воевали: россияне разругались из-за смелого плаката на акции в Екатеринбурге
01:32
Мрак и красота: появилось впечатляющее фото молнии, снятое под Киевом
00:28
Война в Сирии: появилось видео боевых действий с участием спецназа Путина

10 мая

23:57
На чем люди будут высаживаться на Луну: появилось видео космического аппарата
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Все люди вымерли: известный журналист показал мрачное видео вокзала в Луганске

суббота, 11 мая 2019, 06:58
переглянути новину українською

В оккупированном российскими боевиками Луганске вокзал, как будто бы вымер, нет ни людей, ни поездов.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

"ЖД вокзал в Луганске. Когда-то был полон людей, теперь абсолютно пуст. Понятно, почему нет поездов в украинские города. Но что же мешает "молодой республике" наладить сообщение с братской Россией? Где же поток пассажиров из Ростова и Воронежа? Почему толпы счастливых луганчан не едут в Сочи? Как так, пока была "фашистская Украина" - был движ, а тепер все вымерло?", - написал он и опубликовал видео-доказательство.

Как сообщал "Апостроф", большинство жителей оккупированного Россией Донецка не верит в какие-либо перспективы развития региона под властью боевиков и желают лишь одного - прекращения войны.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Неужели тепло: синоптики дали прогноз на выходные

Буйство красок: в ботсаду пышно цветет сирень, восхитите­льные фото

Троянский конь из Европы: как в Украине создают опасные производства

Живого места мало: по каким дорогам в Украине лучше не ездить

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: