Все люди вымерли: известный журналист показал мрачное видео вокзала в Луганске

В оккупированном российскими боевиками Луганске вокзал, как будто бы вымер, нет ни людей, ни поездов.

Об этом сообщает журналист Денис Казанский.

"ЖД вокзал в Луганске. Когда-то был полон людей, теперь абсолютно пуст. Понятно, почему нет поездов в украинские города. Но что же мешает "молодой республике" наладить сообщение с братской Россией? Где же поток пассажиров из Ростова и Воронежа? Почему толпы счастливых луганчан не едут в Сочи? Как так, пока была "фашистская Украина" - был движ, а тепер все вымерло?", - написал он и опубликовал видео-доказательство.

Как сообщал "Апостроф", большинство жителей оккупированного Россией Донецка не верит в какие-либо перспективы развития региона под властью боевиков и желают лишь одного - прекращения войны.