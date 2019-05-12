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Остерегайтесь гроз: опубликован актуальный прогноз погоды

воскресенье, 12 мая 2019, 09:26
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12 мая практически на всей территории Украины ожидаются грозы. Исключение составляют западные регионы и Луганская область.

Как говорится в прогнозе Укргидрометцентра, столбики термометров будут показывать плюсовую температуру - до 23 градусов.

Ночью температура воздуха будет опускаться до 8 градусов тепла. Ветер преимущественно юго-восточный, 3-8 м / с.

В Киеве 12 мая осадков не ожидается. Кратковременный дождь возможен во второй половине дня. Ветер юго-восточный, 3-8 м / сек. В столице синоптики прогнозируют температуру от 19 до 21 днем и от 10 до 12 градусов ночью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что никаких предпосылок к прекращению осадков в Украине в течение ближайших 10 дней синоптики не видят.

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