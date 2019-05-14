Почувствуйте разницу: в сети сравнили праздничные фото Киева и Донецка

В сети сравнили фотографии праздничных улиц в городах Киев и Донецк в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая.

Об этом сообщает пользователь сети Владислав Десперадос на своей странице в Twitter.

В интернете он опубликовал снимки мероприятий на 9 мая в столице и в оккупированном российскими боевиками Донецке. Владислав предложил пользователям сравнить праздники в двух городах.

Пользователей сети возмутил такой контраст, о чем они и написали в комментариях.

Как сообщал "Апостроф", на акцию "Бессмертный полк" в Саранске (Россия) глава МВД Мордовии Юрий Арсентьев, прокурор Александр Филимонов и епископ Вениамин принесли плакаты с фотографиями одного и того же человека, подписанные разными именами.