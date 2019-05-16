Как украинцы будут отдыхать в июне: календарь выходных и праздников

В июне 2019 года жители Украины получат дополнительные два выходных, которые связаны с православным и государственными праздниками.

Согласно распоряжению Кабинета министров Украины, выходные украинцы получат по случаю Троицы и Дня Конституции.

Православный праздник Троицу в 2019 году православные христиане празднуют 16 июня, поэтому понедельник также будет выходным днем. В связи с этим, граждане получат три выходных подряд: 15, 16 и 17 июня.

День Конституции в Украине празднуют 28 июня. В этом году он приходится на пятницу, поэтому украинцы получат три выходных дня подряд: с пятницы, 28 июня, по воскресенье, 30 июня.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 16 июня православные отмечают один из крупнейших праздников - Троицу.