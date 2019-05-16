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Скандал вокруг ПЦУ: опубликован документ, уличающий Филарета во лжи

четверг, 16 мая 2019, 18:59
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Православная церковь Украины опубликовала на своем сайте постановление Поместного Собора Украинской православной церкви Киевского патриархата, в котором говорится о самороспуске.

Под документом лично подписался патриарх Филарет, который сейчас настаивает на том, что УПЦ КП должна существовать и дальше.

В ПЦУ напомнили, что 15 декабря во время Поместного Собора УПЦ КП было принято решение о прекращении деятельности Киевского патриархата путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины.

Проект постановления поддержали все участники Президиума. Первым среди его членов поставил свою подпись Филарет.

Таким образом, с15 декабря УПЦ КП прекратила свою отдельную деятельность.

Ранее "Апостроф" сообщал, что глава ПЦУ отреагировал на громкие обвинения и требования Филарета.

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