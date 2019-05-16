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Украинцы делятся в соцсетях яркими фото в День вышиванки

четверг, 16 мая 2019, 13:33
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В четверг, 16 мая, в Украине отмечается День вышиванки.

В сети украинцы публикуют красочные фото празднования.

Отметим, что идея праздника зародилась в Черновцах. В 2006 году о "Всемирном дне вышиванки" задумалась студентка факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича Леся Воронюк. Так, заметив, что один из студентов постоянно носит вышиванку на пары, она предложила и другим студентам выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки.

Первоначально к этой акции подключились несколько студентов и преподавателей, но уже в течение следующих лет праздник разросся до всеукраинских масштабов. Плюс праздник вышел за масштабы страны. На сегодняшний день акцию поддерживают, по меньшей мере, в 60 странах мира.

Ранее "Апостроф" собрал лучшие поздравления в картинках, стихах и прозе.

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