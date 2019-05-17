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Заядлые москвички: появились данные о жене и дочери скандального экс-главы НГУ
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Заядлые москвички: появились данные о жене и дочери скандального экс-главы НГУ

пятница, 17 мая 2019, 12:58
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В Специальной антикоррупционной прокуратуре сообщили, что дочь бывшего главы Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова имеет, помимо украинского, российское гражданство.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на данные САП.

В издании уточнили, что дочь Аллерова много времени проводит в Москве и имеет там жилье. Также периодически ездит в Москву и супруга бывшего чиновника.

В прокуратуре сообщили, что девушка также получила по заниженной цене квартиру после подписания отцом соглашения с подрядчиком "Укрбуд Девелопмент".

Сам Аллеров, против которого открыто уголовное производство по ст. 191 УК Украины – присвоение или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением, отрицает указанные сведения. В данный момент экс-чиновнику грозит до 12 лет лишение свободы.

Во время заседания суда 17 мая Аллеров был арестован на два месяца. Назначена сумма залога в 11 млн гривен.

Как сообщал "Апостроф", 14 мая задержали экс-командующего Национальной гвардии Украины Юрия Аллерова, которого подозревают в завладении 81 миллионов гривен.

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