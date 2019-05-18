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Майское полнолуние 2019: когда оно наступит и чем опасно

суббота, 18 мая 2019, 06:32
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В мае жителей Украины ожидает особенное полнолуние, которое произойдет 18 мая в знаке Скорпиона.

Как рассказала "Фактам" астропсихолог Валентина Виттрок, оно может принести украинцам разнообразные сюрпризы, от большинства из которых человек захочет отказаться.

"Транзитная Луна, идущая по знаку Скорпиона, может стать катализатором низменных страстей и эмоций. Энергии такого знака, как Скорпион, и в обычное время не особо миролюбивые, но усиленные полной Луной, вовсе могут стать разрушительными. У людей может появиться желание все ломать, разрушать годами существующие связи и отношения, ссориться и высказывать окружающим все, что они думают, причем в уничижительной и оскорбительной форме", - отмечает она.

При этом Виттрок подчеркнула, что в эту ночь возможны вспышки насилия.

"На эту тему существует анекдот, про который можно сказать, что это было бы смешно, когда бы не было так грустно. Девушка идет ночью через парк, на нее нападают и насилуют. Когда насильник убегает, она первым делом достает из кармана лунный календарь, смотрит и говорит: "Так я и знала: Луна в Скорпионе!" - добавила она.

Астропсихолог призвала украинцев 18 мая не ходить в темное время суток по безлюдным местам и не провоцировать агрессивно настроенных людей.

"Рекомендуется также отказаться от хирургических операций - они противопоказаны во время любого полнолуния, а уж в такой агрессивный период, как этот, тем более. При полной Луне внутренние органы становятся полнокровными, поэтому любое - даже минимальное - хирургическое вмешательство чревато кровотечениями", - отметила специалист.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 21 марта жители Украины могли наблюдать так называемое "суперлуние", которое традиционно называют "червячным".

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