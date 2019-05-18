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​Украинские города накроют грозы и шквалы: карта

суббота, 18 мая 2019, 09:29
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18 мая, в субботу, в нескольких областях Украины ожидается ухудшение погодных условий.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В частности, по данным синоптиков, 18 мая кратковременные дожди, грозы и местами шквалы 15-20 м/с ожидаются в западных, большинстве центральных областей и в Одесской области.

В остальных регионах - солнечно, днем от +24 до +29 градусов.

В Киеве сухо и солнечно температура воздуха ночью +14+16, днем до 24-26 градусов тепла.

Как сообщал "Апостроф", вечером 13 и в ночь на 14 мая некоторые регионы Украины накрыли сильные ливни, отдельные города засыпало обильным градом.

Также сообщалось, украинцы продолжают выкладывать новые кадры мощного торнадо, прошедшего в Новоград-Волынском (Житомирская область).

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