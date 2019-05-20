Известный художник показал яркие карикатуры на инаугурацию Зеленского

Известный российский художник-карикатурист Сергей Елкин показал в сети свои новые работы к инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Картинки он разместил на своем Telegram-канале.

На первой карикатуре он нарисовал президента РФ Владимира Путина, который смотрит инаугурацию Владимира Зеленского на пост главы Украины. Также Путин комментирует мероприятие: "Ну кто же так инаугурируется!!!".

На второй работе Йолкин изобразил нового президента, который говорит: "Чиновник! Не вешай мои портреты! Только карикатуры".

Напомним, 20 мая в столице Украины, Киеве, прошла инаугурация победителя президентских выборов Владимира Зеленского. После этого глава государства отправился к Администрации президента, где встретился с главами иностранных делегаций, прибывших на церемонию.

Как сообщал "Апостроф", известный российский художник Сергей Елкин рассмешил новой карикатурой, на которой изображен российский президент Владимир Путин на коньках и со смертоносной хоккейной клюшкой в руках.