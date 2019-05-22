Вся власть — сватам: появились новые яркие фотожабы на Зеленского

Украинцы не унимаются и продолжают создавать фотожабы на речь президента Владимира Зеленского во время инаугурации.

Соответствующие карикатуры появились в сети.

В частности, поводом для одной из них стали слова Зеленского о том, что "каждый из нас – президент".

На одной части карикатуры изображен Зеленский во время инаугурации, произносящий эту фразу. А на другой – человек без определенного места жительства, явно злоупотребляющий алкоголем, и негодуя кричащий невидимому собеседнику: "Ты как, курва, с президентом разговариваешь?"

Ранее появились мощные фотожабы на фразу Зеленского о детях чиновников.

Подробнее о том, что говорил Зеленский на инаугурации, читайте в материале "Апострофа": Каждый из нас - президент: главные цитаты из инаугурационной речи Зеленского.