RU   UA   EN  

четверг, 23 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

23 мая

16:39
​Стало известно, как санкции ударили по портам России в Черном море
16:37
Нардеп публично выступил против переноса запуска рынка электроэнергии
16:36
Бывший форвард "Шахтера" подарил шикарной любовнице дорогущий автомобиль: фото, видео
16:36
Популярный украинский певец похвастался фото с американской королевой бурлеска
16:31
В Раде планируют отозвать проект об отсрочке рынке электроэнергии
16:28
"Танок на Майдані Конго" берет паузу? Что на самом деле происходит в группе
16:27
Петиция за отставку Зеленского за рекордный срок набрала все подписи
16:25
Экономисты назвали неожиданную причину роста трудовой миграции: как бороться
15:59
Шутил над собой, чиновниками и Россией: полное видео выступления Зеленского на iForum
15:58
Известный журналист опроверг новость о своем назначении министром обороны
15:51
Резонансное ДТП с Зайцевой: суд сделал важное заявление
15:46
Нацбанк незаконно начал процедуру ликвидации банка "Финансовая инициатива" - Бахматюк
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Известный журналист опроверг новость о своем назначении министром обороны

четверг, 23 мая 2019, 15:58
переглянути новину українською

Украинский журналист Юрий Бутусов опроверг информацию, которую распространяли в сети, что ему якобы предложен пост министра обороны Украины.

Об этом в комментарии "Апострофу" сказал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, данная новость является фейком. Также он предположил, что такой "информационный вброс" может быть сделан с целью дестабилизации ситуации.

"Мне об этом ничего не известно. Я считаю такие разговоры глупыми. Это полный бред. Есть действующий министр обороны, который сейчас представлен, Степан Полторак, я сегодня, 23 мая, с ним общался, и никаких вопросов у меня к этому министру нет. На следующей неделе у меня будет с ним интервью. Видимо, такие вещи вбрасывают, чтобы больше я с ним не общался и не разговаривал", - предположил Бутусов.

По его словам, "это вбрасывается какими-то недоброжелателями через сливной бачок в Telegram, которые просто хотят испортить мне коммуникацию - не более".

Как сообщал "Апостроф", 21 мая президент Украины Владимир Зеленский устроил фестиваль назначений, выдав ряд указов.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий

Одесский "Французский бульвар-Элит": как прокуроры Одесской области игнорируют закон и мораль

Преступления без наказаний: что творится на оккупированном Донбассе

Жизнь без медицины: куда пропали врачи из про­российского гетто на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: