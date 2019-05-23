Известный журналист опроверг новость о своем назначении министром обороны

Украинский журналист Юрий Бутусов опроверг информацию, которую распространяли в сети, что ему якобы предложен пост министра обороны Украины.

Об этом в комментарии "Апострофу" сказал журналист Юрий Бутусов.

По его словам, данная новость является фейком. Также он предположил, что такой "информационный вброс" может быть сделан с целью дестабилизации ситуации.

"Мне об этом ничего не известно. Я считаю такие разговоры глупыми. Это полный бред. Есть действующий министр обороны, который сейчас представлен, Степан Полторак, я сегодня, 23 мая, с ним общался, и никаких вопросов у меня к этому министру нет. На следующей неделе у меня будет с ним интервью. Видимо, такие вещи вбрасывают, чтобы больше я с ним не общался и не разговаривал", - предположил Бутусов.

По его словам, "это вбрасывается какими-то недоброжелателями через сливной бачок в Telegram, которые просто хотят испортить мне коммуникацию - не более".

Как сообщал "Апостроф", 21 мая президент Украины Владимир Зеленский устроил фестиваль назначений, выдав ряд указов.