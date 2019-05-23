RU   UA   EN  

четверг, 23 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.05
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

23 мая

17:56
Россия - США - 2-0 онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
17:55
Канада - Швейцария - 0-1 онлайн видео трансляция матча ЧМ по хоккею
17:45
Юная украинская теннисистка проиграла в упорнейшей борьбе на престижном турнире
17:45
ДТП с Зайцевой: суд объявил важное решение по апелляции
17:37
Такая красотка: украинская певица после тяжелой болезни порадовала фанов "цветущей" внешностью
17:34
​Казнить нельзя помиловать: на сайте АП разыгралась война петиций об отставке Зеленского
17:27
Как бы не затмить невесту: Полякова показала, как готовится к свадьбе Потапа и Каменских
17:25
​"Нацкорпус" посетил станции "Укрхимтрансаммиак" в рамках борьбы против контрабанды аммиака из РФ
17:23
Зеленский объяснился за скандальный референдум о мире с Россией
17:06
Доля ДТЭК в поставках электроэнергии не выросла после покупки облэнерго - эксперт
17:05
Украинская теннисистка эффектно пробилась в полуфинал престижного турнира
17:02
В сети возмущены пренебрежительными словами главы АП Богдана о Конституции и Майдане
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​"Нацкорпус" посетил станции "Укрхимтрансаммиак" в рамках борьбы против контрабанды аммиака из РФ

четверг, 23 мая 2019, 17:25
переглянути новину українською

Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" посетили офисы и раздаточные станции Государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" в Николаеве, Херсоне, Одессе, Днепре, чтобы собрать информацию относительно возможного незаконного обогащения сотрудников Администрации президента посредством контрабанды российского аммиака.

Об этом стало известно из Telegram-канала и соцсети Facebook политической партии "Национальный корпус".

Националисты утверждают, что к контрабанде непосредственно причастны следующие политические фигуры: Владимир Бобков, Валентин Шлихта, Дмитрий Бабченко, Александр Грановский и Игорь Кононенко.

Решение провести рейд, по утверждению "Нацкорпуса" и "Нацдружин", было обусловлено ситуацией, когда во время одного из рейдов на ночной погрузке была задержана фура. Активисты отмечают, что ночные погрузки подвергают опасности людей, живущих вдоль маршрута движения аммиаковоза и близ раздаточной линии. При этом, согласно законодательству Украины, перевозить или грузить опасные грузы, каким является аммиак, в ночное время категорически запрещено.

"Национальный корпус" отмечает, что несмотря на хорошую доказательную базу и заведение уголовного дела по фуре (ЕРДР №12018150000000449), пресечь погрузку и транспортировку аммиака по ночам не удалось. В то же время стоит отметить, что во время рейдов практически полностью остановилась контрабанда, а отгрузки происходят в малом количестве.

"Национальный корпус" утверждает, что во время проведения рейда, один из руководителей филиала ГП "Укрхимтрансаммиак" угрожал активистам. По его словам, на территории предприятия находятся представители СБУ, которые смогут физически "успокоить несогласных". При этом многочасовое ожидание сотрудников СБУ активистами не дало результатов.

Активисты убеждены, что смогут тщательнее следить и бороться с транспортировкой аммиака. "Нацкорпус" требует призвать к ответу представителей СБУ и таможенников, которые не пытались противодействовать ночной контрабанде.

Контрабанда аммиака из Российской Федерации предположительно началась с 2014 года, когда в связи с началом АТО были введены первые санкции в отношении РФ. Тогда пошлина на российский аммиак стала крайне высока. Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" подозревается в активной транспортировке аммиака по трубе Тольятти-Южное. У предприятия вдоль трубы есть несколько раздаточных станций, три из которых находятся в Николаевской области. Согласно показаниям националистов, отдельные представители окружения Петра Порошенко делают официальную закупку нескольких сотен тонн аммиака, которые по документам вывозят из раздаточных станций, не платя пошлины государству.

Фотовзгляд

Все галереи
Инаугурация Зеленского: яркие фото с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Если такое безобразие продолжится, мы можем потерять Томос - митрополит Макарий

Одесский "Французский бульвар-Элит": как прокуроры Одесской области игнорируют закон и мораль

Преступления без наказаний: что творится на оккупированном Донбассе

Жизнь без медицины: куда пропали врачи из про­российского гетто на Донбассе

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: