​"Нацкорпус" посетил станции "Укрхимтрансаммиак" в рамках борьбы против контрабанды аммиака из РФ

Представители "Национального корпуса" и "Национальных дружин" посетили офисы и раздаточные станции Государственного предприятия "Укрхимтрансаммиак" в Николаеве, Херсоне, Одессе, Днепре, чтобы собрать информацию относительно возможного незаконного обогащения сотрудников Администрации президента посредством контрабанды российского аммиака.

Об этом стало известно из Telegram-канала и соцсети Facebook политической партии "Национальный корпус".

Националисты утверждают, что к контрабанде непосредственно причастны следующие политические фигуры: Владимир Бобков, Валентин Шлихта, Дмитрий Бабченко, Александр Грановский и Игорь Кононенко.

Решение провести рейд, по утверждению "Нацкорпуса" и "Нацдружин", было обусловлено ситуацией, когда во время одного из рейдов на ночной погрузке была задержана фура. Активисты отмечают, что ночные погрузки подвергают опасности людей, живущих вдоль маршрута движения аммиаковоза и близ раздаточной линии. При этом, согласно законодательству Украины, перевозить или грузить опасные грузы, каким является аммиак, в ночное время категорически запрещено.

"Национальный корпус" отмечает, что несмотря на хорошую доказательную базу и заведение уголовного дела по фуре (ЕРДР №12018150000000449), пресечь погрузку и транспортировку аммиака по ночам не удалось. В то же время стоит отметить, что во время рейдов практически полностью остановилась контрабанда, а отгрузки происходят в малом количестве.

"Национальный корпус" утверждает, что во время проведения рейда, один из руководителей филиала ГП "Укрхимтрансаммиак" угрожал активистам. По его словам, на территории предприятия находятся представители СБУ, которые смогут физически "успокоить несогласных". При этом многочасовое ожидание сотрудников СБУ активистами не дало результатов.

Активисты убеждены, что смогут тщательнее следить и бороться с транспортировкой аммиака. "Нацкорпус" требует призвать к ответу представителей СБУ и таможенников, которые не пытались противодействовать ночной контрабанде.

Контрабанда аммиака из Российской Федерации предположительно началась с 2014 года, когда в связи с началом АТО были введены первые санкции в отношении РФ. Тогда пошлина на российский аммиак стала крайне высока. Государственное предприятие "Укрхимтрансаммиак" подозревается в активной транспортировке аммиака по трубе Тольятти-Южное. У предприятия вдоль трубы есть несколько раздаточных станций, три из которых находятся в Николаевской области. Согласно показаниям националистов, отдельные представители окружения Петра Порошенко делают официальную закупку нескольких сотен тонн аммиака, которые по документам вывозят из раздаточных станций, не платя пошлины государству.