Переобулся в воздухе: журналист показал видео с главарем ЛНР до и после Майдана

Так называемый глава парламента ЛНР Денис Мирошниченко ранее выступал на Майдане за евроинтеграцию Украины, но потом "поменял свое мнение".

Об этом сообщает журналист Денис Казанский на своей странице в Twitter.

"Нынешний "глава парламента ЛНР" Денис Мирошниченко осенью 2013 года выступал за евроинтеграцию Украины и европейские ценности. А теперь рассказывает, что поддерживал антимайдан", - написал он.

Но также Казанский уточнил, что во главе ЛДНР - воры и бандиты без убеждений.

"Это все не за идею. Их цель - грабеж", - отметил журналист.

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Как сообщал "Апостроф", самопровозглашенный "председатель совета ЛНР" Денис Мирошниченко оформил документы для получения российского паспорта согласно с указом президента РФ Путина об упрощении выдачи гражданства жителям оккупированных районов Украины.