В "Борисполе" отложили вылеты самолетов: названа причина

В международном аэропорту "Борисполь" прекратили вылеты самолетов из-за возможной грозы.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сотрудника аэропорта.

"Перроны поставлены в стоп-режим из-за угрозы грозы, точно приостановлены все вылеты авиакомпании "МАУ", но согласно международной инструкции, все остальные авиакомпании сейчас также должны отложить рейсы", - пишет издание.

На данный момент непонятно, на какой период времени отложены рейсы.

"Спрогнозировать, когда перроны заработают - сложно, все будет зависеть исключительно от погоды", - добавил сотрудник аэропорта.

Как сообщал "Апостроф", ранее аэропорт "Борисполь" оскандалился с картой Украины без Крыма. На данный момент правоохранители открыли уголовное производство по ч.1 ст.110 УК (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Эта статья предполагает криминальную ответственность.