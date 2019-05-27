В Харькове пьяные подростки дважды устроили массовое побоище в парке: видео

Группа подростков в парке Горького в Харькове дважды за вечер отличилась участием в потасовках – сначала днем состоялась драка примерно 5 на 5, а затем спустя несколько часов вечером – более масштабная.

Соответствующие видео выложил паблих "ХС", который освещает в соцсетях общественные проблемы Харькова.

На видео заметно, что в ходе и первой и второй драки были люди, получившие серьезные повреждения. Также повреждено было имущество в парке – газоны, торговые площадки и инвентарь. В обоих случаях драки заканчивались практически ничем – одна из сторон просто отступала, а вторая прекращала атаковать, принимая таким образом капитуляцию противников.

В комментариях к видео на Facebookпользователи призвали привлечь родителей подростков к ответственности за поврежденное имущество, а также посетовали на недостаточные изменения в полиции, которая до сих пор не нашла способов пресекать подобные побоища в публичных местах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве студенты-иностранцы Национального авиационного университета устроили массовую драку со стрельбой у общежития учебного заведения.