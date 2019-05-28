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​В жилой высотке Киева произошло огненное ЧП: видео

вторник, 28 мая 2019, 12:56
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28 мая в Оболонском районе столицы случился пожар в квартире одной из жилых многоэтажек.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua, публикуя соответствующее видео.

"Огненное ЧП в Киеве на Героев Сталинграда. Предварительно, загорелась квартира в высотке. На месте работает 3 бригады ГСЧС, стрела, патрульная полиция и скорая помощь. Все подробности возгорания будут известны позже", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", 24 мая в Киеве снова горел заброшенный дом на улице Щекавицкой, 19/33, который является историческим памятником.

Ранее стало известно, что 19 мая в Киеве, по улице Академика Тутковского, произошел масштабный пожар в частном доме.

Также сообщалось, что 7 апреля в Оболонском районе Киева случился пожар в одной из многоэтажек.

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