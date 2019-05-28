Зважені та щасливі: в сети высмеяли спортивные потуги главаря ДНР

В сети высмеяли главаря террористической группировки ДНР Дениса Пушилина, который, будучи совсем не в форме и сильно набрав вес, все-таки поучаствовал в турнире по бадминтону на оккупированной территории Донбасса.

Пост о турнире выложил блогер NecroMancerу себя в Twitter-аккаунте.

Он отметил значительно увеличенные габариты главаря ДНР, которые с некоторых пор больше подходят для соревнований по сумо.

"Я бы сказал, тут не в турнире по бадминтону надо участие принимать, а в турнире по сумо", - написал блогер.

В то же время пользователи соцсетей в комментариях отметили, что возможно Пушилин на соревнованиях как раз пытается сбросить вес, а также выразили недоумение его габаритами в виду того, что руководимый им регион переживает сложнейший экономический кризис.

Как сообщал "Апостроф", ранее главарь террористической организации ДНР Денис Пушилин поучаствовал в акции для детей "Дерево желаний" с балом в оккупированном Донецке. Примечательно, что сами дети, судя по фото, приглашены не были, а с шутами и аниматорами в маскарадных костюмах развлекались по-видимому "высокопоставленные чиновники ДНР".