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Какие новые надбавки к зарплате получают бойцы ВСУ: опубликована инфографика

четверг, 30 мая 2019, 15:36
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С 1 апреля введены надбавки к зарплатам украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Оперативное командование "Север"/Operational Command "North" в Facebook.

"С 1 апреля 2019 введен в действие дополнительные начисления к месячному денежному обеспечению военнослужащим Вооруженных Сил Украины в случае получения сертификатов соответствующего уровня подготовки", - говорится в сообщении.

В частности, представленные инфографики, показывают на наглядных примерах увеличение зарплат за счет надбавок в зависимости от наличия соответствующего сертификата определенного образца.

В среднем, в зависимости от наличия сертификата, можно получить надбавку от 1 до 5 тысяч гривен.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, сколько платят украинским военным с начала войны и в 2019 году.

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