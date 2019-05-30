У Зеленского хотят наказать "восставшего из мертвых" Бабченко

Появилась информация о том, что журналиста Аркадия Бабченко хотят в СБУ привлечь к ответственности за "провокацию" с инсценировкой его убийства.

Об этом сообщается в Telegram канале "Незыгарь".

В сообщении утверждается, что дело о заказе убийства Бабченко фактически развалилось.

"Главный обвиняемый Герман отправился в тюрьму на 4,6 года, после того как он заключил сделку с СБУ и следствием. Приговор суда так и не был обнародован в публичном реестре… По другому обвиняемому – Пивоварнику – за полгода слушания в суде еще не начались – уже двое судей взяли самоотвод. Говорят, что дело просто развалится в суде. По третьему - Тарасу Стельмашенко -военная прокуратура отказалась обвинять его в подготовке теракта. Его осудили только за незаконное хранение оружия", – говорится в сообщении.

Кроме того, по утверждению авторов Telegram канала, "люди Зеленского в СБУ" якобы хотят изучить дело на предмет провокации и привлечь организаторов инсценировки и самого Бабченко к уголовной ответственности.

Напомним, подробнее об деле Бабченко читайте в материале "Апострофа": "Убийство" Аркадия Бабченко: зачем все это было нужно.