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Мобильная связь стала мобильнее: как украинцы меняют мобильных операторов

пятница, 31 мая 2019, 10:05
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С мая 2019 года в Украине заработала услуга Mobile number portability (MNP), которая позволяет перейти к другому оператору, сохранив свой старый номер.

По данным Украинского государственного центра радиочастот, за три недели абоненты подали 9946 заявок на услугу MNP и 3091 номер был перенесен. Следует отметить, что первый абонент в Украине перешел с lifecell на Vodafone.

Номер является основой и для мобильного паспорта Mobile ID, дающего доступ к новым услугам и возможностям: от электронного документооборота до коммунальных и государственных сервисов. Клиенты Vodafone, например, могут через Mobile ID оформлять справки о составе семьи, регистрации места проживания и даже заказать технический паспорт недвижимости в БТИ. В общем же Mobile ID будет предлагать более 100 различных сервисов для частных пользователей и бизнеса. Эта услуга уже работает в Киеве, Харькове, Львове, Одессе и Днепре.

Относительно стоимости услуг операторов - издание Liga Tech проанализировало уровень тарифов по размеру среднего чека абонента - ARPU (Average Revenue Per Unit) и выявило, что больше всего платили абоненты lifecell: в среднем 67 грн в месяц. Киевстар занял второе место с 60 грн в месяц.

Самым бюджетным стал Vodafone: абоненты этого оператора тратят всего 55,4 грн в месяц. Именно за сочетание низких цен и качества услуг по международным стандартам у этого оператора голосуют украинцы своими SIM-картами.

Минимальный тариф Vodafone - Family Plus за 70 грн в месяц. Он включает безлимитные звонки внутри сети и 1Гб интернета (+1Гб на 6 мес.), безлимитное общение в мессенджерах, 60 мин на другие сети и за границу. Самый дорогой тариф оператора - SuperNet Unlim за 150 грн.

У "Киевстар" минимальный тариф – "Безлим Соцсети" за 75 грн (на 4 недели). Он включает звонки внутри сети и 2 Гб интернета, а также безлимитный трафик в Facebook, Twitter, 30 мин на другие сети и за границу. Самый дорогой тариф оператора – "Максимальный Безлим" за 225 грн.

lifecell имел самые высокие тарифы, например, "ХайП" за 100 грн, и только недавно появился тариф "Четыре безлимита", со стоимостью 40 грн (на 4 недели). Тариф включает безлимитные звонки внутри сети, интернет-трафик для просмотра видео и месседжинг, 30 минут звонков на других операторов и только 100 МБ интернета в день (после их использования доступ к интернету блокируется до следующего дня). Самый дорогой тариф оператора – "Лайфхак" за 175 грн.

Очевидно, что услуга MNP дает еще большую мобильность, а для операторов - возможность побороться за абонентов тарифами и качеством услуг.

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