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Непоправимая потеря: умер один из командиров артиллерией "Азова", фото

воскресенье, 02 июня 2019, 16:50
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Стало известно, что преждевременно оборвалась жизнь бывшего бойца полка "Азов" Игоря Прозапаса с позывным "Кихот".

Об этом сообщает пресс-служба ОЗСН НГУ "Азов" в Facebook.

Отмечают, что Игорь присоединился к "Азову" в 2015 году, был ярким представителем новой военной элиты, представлял поколение настоящих боевых офицеров. "Кихот" занимал должность заместителя командира "Азова" по применению артиллерии.

Также сообщают, что под авторством Игоря Прозапаса вышло несколько научных статей, например, о системе управления огнем ISTAR в современном военном конфликте.

"Друг "Кихот" всегда останется в наших сердцах храбрым воином, человечным командиром и верным собратом. Его истинная преданность борьбе и нашей общей идеи является примером для последующих поколений. Выражаем искренние соболезнования родным "Кихота" и всем, кто его знал. Это невосполнимая потеря для всей Украины. Помним!", - написали в сети.

Как сообщал "Апостроф", 31 марта в свой день рождения, ушел из жизни воин ВСУ Дмитрий Кравченко с позывным "Пальчик".

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