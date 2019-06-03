Жара и дожди с грозами: кому повезет с погодой 3 июня

Первая рабочая неделя лета начнется в Украине с жаркой погоды, однако почти все области в понедельник, 3 июня, окажутся во власти дождей и гроз.

Об этом сообщают синоптики из Укргидрометцентра.

В частности, солнечно будет только в 5 областях Украины. Речь идет о Волынской, Ривненской, Житомирской, Киевской и Сумской областях. В этих областях погода будет жаркой – от +24 до +29 градусов, на небе не ожидается туч.

В остальных областях также будут преобладать летние температуры: от +24 на западе Украины до +31 на востоке. Однако, эту же территорию накроет дождевой фронт, который принесет с собой грозы.

В Киеве 3 июня погода также будет летней. Днем воздух в столице прогреется до +27 +29 градусов. Ветер северо-восточный, скоростью 5-10 метров за секунду.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик рассказал об аномальной погоды, которая придет в Украину в июне-июле.