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Приезжай, удобрение: в сети показали видео с пьяным героем "русского мира"

вторник, 04 июня 2019, 04:22
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В сети появилось видеозапись с российским морским десантником, который грозится "прийти в Киев" и расстрелять население города из автомата Калашникова с целью "освобождения славян" из Донецка, Луганска, Одессы и других украинских городов.

Видео запостил пользователь Twitter Кость Галицький.

"Этот бухой московит очень хочет прийти в Киев и покосить всех из пулемета! Если бы ему дали свободу. Не будет тебе свободы!", - пишет блогер.

Также в видео десантник признается, что "обожает" президента своей страны-агрессора Владимира Путина, в частности, за то, что тот аннексировал украинский Крым.

Пользователи под постом с воодушевлением восприняли монолог россиянина, отметив, что в случае реализации его желаний, его труп станет удобрением для украинского чернозема.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно о самоликвидации на Донбассе 41-летнего боевика ДНР Артема Залевского по прозвищу "Атом".

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