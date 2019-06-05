Зеленский должен услышать: в Одессе собирают "активистов" для платной акции

Одесские активисты за деньги собирают своих сторонников на акцию-обращение к президенту Владимиру Зеленскому.

Соответствующие объявления были размещены 4 июня в специальных группах в Telegram и социальных сетях.

Пользователи Facebook из Одессы обнародовали скриншоты таких объявлений.

"Ребята, подработка! Завтра (05.06) нужна массовка, Одесса. Тема мероприятия: против старых лиц у власти, обращение к Президенту Украины. …Оплата 500 гривен. Можно мальчиков и девочек, 18+, культурная одежда", - пишет автор текста.

Для связи указаны номера мобильных, которые после проверки оказались телефонами известных одесских активистов Михаила Кузяконя и Олега Михайлика.

Сам же Михайлик в последнее время отметился рядом неоднозначных заявлений касательно кадровых назначений в Одесской области. Он же и анонсировал акцию перед облгосадминистрацией, на которую собирают участников.

Официально эту пресс-конференцию проводит Одесская политическая платформа, в которую объединились местные борцы с коррупцией. Однако журналистам пока не удалось выяснить, зачем для этой цели понадобились платные участники.