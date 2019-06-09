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Бойца "Азова", погибшего на Донбассе, провели в последний путь: фото

воскресенье, 09 июня 2019, 22:02
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В воскресенье, 9 июня, в городе Казатин Винницкой области прошла церемония прощания с бойцом полка "Азов" Максимом Олексюком (позывной Максон), который погиб в ходе боевых действий на Донбассе 7 июня.

Об этом сообщает местное издание "RIA Козятин".

Максим Олексюк служил сержантом отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной Гвардии Украины. 7 июня под Новолуганском в блиндаж украинских бойцов попал 122-мм снаряд.

Двое бойцов получили несовместимые с жизнью ранения и умерли в медицинском учреждении. Еще 11 гвардейцев получили ранения, боевые травмы, контузии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вместе с Максимом Олексюком в ходе обстрела под Новолуганском погиб Дмитрий Пругло (позывной Круглый) из Полтавы.

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