Расширение новой украинской церкви остановилось: названы важные цифры

За последний месяц в Православную церковь Украины не перешел ни один приходской храм Украинской Православной церкви (Московского патриархата).

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные карты переходов к ПЦУ из УПЦ МП.

В частности, по состоянию на 10 июня в ПЦУ перешло 520 приходских храмов и два кафедральных собора УПЦ МП.

Последний раз, по данным карты, переход прихода к ПЦУ состоялся 8 мая - перешла религиозная община и священник села Новомихайловка Донецкой области.

В целом, как сообщается, в ПЦУ перешло лишь 4% приходов Украины.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", глава Православной церкви Украины Епифаний издал указ, согласно которому признаются недействительными любые документы и распоряжения от имени УПЦ КП, изданные после 30 января 2019 года.