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В лагере под Черновцами отравились десятки детей

понедельник, 10 июня 2019, 08:05
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Под Черновцами в лагере произошло массовое отравление воспитанников, в результате чего 30 детей пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает местное информационное агентство АСС.

Так, у 30-ти детей, отдыхающих в летнем лагере в селе Репужинцы Заставновского района на Буковине, обнаружились симптомы отравления – тошнота и рвота.

Как рассказал заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Торский, 9 июня, получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту в 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцах. Туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания.

Как сообщал "Апостроф", ранее массовое отравление произошло в военной части под Львовом.

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