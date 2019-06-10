В лагере под Черновцами отравились десятки детей

Под Черновцами в лагере произошло массовое отравление воспитанников, в результате чего 30 детей пришлось госпитализировать.

Об этом сообщает местное информационное агентство АСС.

Так, у 30-ти детей, отдыхающих в летнем лагере в селе Репужинцы Заставновского района на Буковине, обнаружились симптомы отравления – тошнота и рвота.

Как рассказал заместитель директора ГУ "Черновицкий областной лабораторный центр МЗ Украины" Сергей Торский, 9 июня, получили сообщение о жалобах на боль в животе и рвоту в 30-ти детей, отдыхающих в лагере в Репужинцах. Туда выехали специалисты из лаборатории и медики Заставненской ЦРБ.

Сейчас в лагере работают врачи, которые выясняют причины заболевания.

Как сообщал "Апостроф", ранее массовое отравление произошло в военной части под Львовом.