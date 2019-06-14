Под Днепром пронесся мощный ураган с ливнем: опубликованы фото и видео

В четверг, 13 июня, под Днепром (Новомосковск) непогода устроила ЧП, превратив улицы в настоящие реки с дождевой водой.

Об этом сообщает Информатор.

Прежде всего, непогода принесла с собой сильные порывы ветра, которые сносили ветви с деревьев. Стоит отметить, что ветер был такой силы, что сносил "с ног" даже рекламные щиты.

Также затопленными оказались куча улиц, а неподалеку от мэрии и вовсе появилось небольшое "море". В некоторых местах глубина "озер" доходит до 15 сантиметров.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Коростышеве (Житомирская область) ветром сдуло крышу, в результате чего одна женщина погибла, ее дочь госпитализировали.

А в Моршине (Львовская область) женщину убила молния.