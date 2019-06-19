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Это ненадолго: сети разгневало переименование проспекта в Харькове в честь Жукова

среда, 19 июня 2019, 12:39
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В среду, 19 июня, Харьковский городской совет большинством голосов принял решение о переименовании проспекта Петра Григоренко в проспект коммунистического лидера маршала Жукова.

Об этом сообщает официальная пресс-служба горсовета.

За решение о переименовании проголосовали 59 депутатов. Мэр Харькова Геннадий Кернес назвал произошедшее "возвращением исторического названия" проспекту. Также он представил аргументы относительно такого решения.

"Мы возвращаем историческое название проспекту маршала Жукова. Мы рассматриваем его исключительно как военачальника, который освобождал Украины, Харьков и Европу от фашистско-немецких захватчиков", - заявил мэр.

Соцсети взорвались критикой в ответ на такое решение харьковских властей.

Как сообщал "Апостроф", в апреле глава Института национальной памяти Владимир Вятрович заявлял, что в Украине процесс декоммунизации можно считать практически завершенным, и уже начался процесс деколонизации.

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