В зоне опасного антициклона: синоптик дала актуальный прогноз на 19 июня

Украина оказалась в зоне влияния антициклона, где довольно трудно предсказать погоду, поскольку влага может в любой момент сбрасываться на землю в виде ливней.

Об этом написала у себя на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Она уточнила, что такого рода кратковременные ливни в среду, 19 июня можно ожидать в восточных, западных областях страны и на территории Полтавской области.

"Украина находится в зоне влияния антициклона, когда тотальные существенные осадки маловероятны. Однако именно летом синоптики прогнозируют так называемые внутримассовые осадки. Когда воздух разогревается сильно, происходит неоднородно интенсивное испарение, влага наверху не содержится и проливается локальными, но порой мощными ливнями. Да еще и градом и грозой", - пояснила она.

Температура воздуха, согласно прогнозу, составит 28-33 градуса выше нуля, прохладнее всего будет на западе от 26 градусов.

В Киеве, по ее словам, будет "сухо и жарко", воздух прогреется до +30 градусов.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики сообщали, что после 18 июля в Украине ожидается спад температуры воздуха на 2-3 градуса по Цельсию.